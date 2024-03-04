Суд в Москве заочно арестовал командира батальона МВД Украины "Слобожанщина"

Андрея Янголенко объявили в международный розыск

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Басманный суд Москвы заочно арестовал командира батальона МВД Украины "Слобожанщина" Андрея Янголенко за посягательство на жизнь правоохранителя. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Басманного районного суда города Москвы Янголенко Андрею Александровичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца. Срок исчисляется с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации, либо с момента его задержания на территории Российской Федерации", - сказали в пресс-службе.

Янголенко обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Он объявлен в международный розыск.

По данным газеты "Коммерсантъ", Янголенко служил в спецподразделении МВД Украины "Беркут". Во время событий на майдане он перешел на сторону участников беспорядков. В 2014 году глава МВД Украины Арсен Аваков создал батальоны спецназа "Слобожанщина" и "Харьков-1", которые возглавили Андрей Янголенко и его старший брат Сергей, также служивший в милицейских, а затем и полицейских спецподразделениях. Подразделение участвовало в АТО, его бойцы также принимают участие в боевых действиях против российских войск с начала СВО.