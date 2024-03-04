Здания Алма-Аты получили незначительные повреждения из-за землетрясения

В основном повреждения касаются элементов отделочных материалов, таких как навесные потолки, штукатурка, кафель и отделка фасада, отметили в администрации города

АЛМА-АТА, 4 марта. /ТАСС/. Повреждения зданий в Алма-Ате в результате землетрясения в основном касаются элементов отделки, нет свидетельств того, что затронуты несущие конструкции. Об этом сообщили в администрации города.

"Вследствие землетрясения в зданиях наблюдаются повреждения. В основном повреждения касаются элементов отделочных материалов, таких как навесные потолки, штукатурка, кафель и отделка фасада", - отметили в управления урбанистики и городского планирования Алма-Аты.

"Данные повреждения не являются свидетельством нарушения несущих конструкций, поскольку устойчивость отделочных материалов зависит от ряда фактов, таких как качество крепления и самого материала", - указали в управлении.

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло ранее в понедельник, его эпицентр находился в 31 км к югу от Алма-Аты. В самом городе толчки ощущались с силой в 5 баллов, сообщили в МЧС Казахстана. Спустя два часа в городе зафиксировали еще одно землетрясение меньшей интенсивности. По данным властей, жертв и разрушений нет.