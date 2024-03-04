В Челябинской области в ДТП погибли четыре человека

Пострадали двое детей

ТАСС, 4 марта. /ТАСС/. На трассе в Челябинской области столкнулись две легковые машины, погибли двое взрослых и двое детей, еще двое детей пострадали. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

ДТП произошло на 6-м км автодороги межмуниципального значения Усть-Катав - Орловка. "Столкнулись два легковых автомобиля. В результате ДТП четыре человека погибли, в том числе двое детей. Еще двое детей пострадали, они госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте работают специалисты экстренных служб и правоохранители.