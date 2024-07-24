В Казахстане умер второй из восьми пострадавших после ЧП на ферросплавном заводе

В пресс-службе предприятия сообщили, что окажут полномасштабную финансовую и социальную поддержку семье погибшего

АСТАНА, 24 июля. /ТАСС/. Второй из восьми человек, пострадавших в Казахстане при выбросе пламени на карагандинском ферросплавном заводе, скончался в среду от ожогов в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе металлургического предприятия.

"Сегодня в больнице скончался сотрудник компании, технолог, Казкен Ерулан Кайырбекулы. Приносим искренние соболезнования семье и близким Ерулана. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь родным справиться с этой тяжелой утратой. Будет оказана полномасштабная финансовая и социальная поддержка семье", - говорится в сообщении.

22 июля от ожогов скончался начальник печи №1 завода Исмайлов Музафар Имантайулы.

Ранее группа российских врачей прибыла в Караганду для оказания помощи тяжело пострадавшим работникам завода. Сообщалось, что также ожидается прибытие спецбортом бригады российских хирургов центра имени Вишневского, имеющих большой опыт лечения ожогов.

В субботу восемь человек были госпитализированы в Карагандинской области Казахстана в результате внезапного выброса пламени из печи №1 карагандинского ферросплавного завода.

Областное управление здравоохранения сообщало, что шесть из восьми пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии.