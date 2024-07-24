На Камчатке вулкан Безымянный выбросил пепел на высоту 12 км

Шлейф протянулся на 300 км на восток-юго-восток

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 июля. /ТАСС/. Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил пепел на высоту 12 километров, шлейф пепла тянется на 300 км. Об этом сообщает Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"В 03:20 (24.07 15:20 мск) эксплозии подняли пепел вулкана Безымянный на 12 км н. у. м. Шлейф пепла протянулся на 300 км на восток-юго-восток от вулкана. Авиационный цветовой код красный. Активность вулкана опасна для местных и международных авиаперевозок", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пирокластический поток почти дошел до станции "Безымянный Грива".

Из-за активности исполина был закрыт популярный туристический маршрут "Вокруг Толбачиков" в Ключевском природном парке. По данным экспертов, в ближайший месяц ожидается мощное эксплозивное извержение исполина с выбросом пепла на высоту от 6 до 15 километров над уровнем моря. Кроме того, существует вероятность схода селевых потоков в юго-восточном направлении протяженностью до 10 километров. Под угрозой - близлежащие населенные пункты - Ключи, Козыревск и Усть-Камчатск, где возможно выпадение вулканического пепла.