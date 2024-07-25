Задержанного в Бодруме Серебрякова доставили в полицию

Как передает телеканал Halk TV, в региональном управлении безопасности в провинции Мугла примут решение о возбуждении дела и заключении мужчины под стражу

СТАМБУЛ, 25 июля. /ТАСС/. Задержанный в Бодруме по подозрению в подрыве машины в Москве гражданин РФ Евгений Серебряков вместе со взятым там же под стражу еще одним человеком доставлен в региональное управление безопасности в провинции Мугла. Там будут проведены необходимые следственные действия, сообщил телеканал Halk TV.

По его данным, Серебряков и второй человек, имя и национальность которого не называются, после задержания прошли в больнице Бодрума медосмотр. В Мугле, как сообщается, будет принято решение о возбуждении дела и заключении задержанных под стражу. Только после этого может быть рассмотрен вопрос об экстрадиции, если такой запрос поступит. Пока такой информации нет.

Глава МВД Турции Али Ерликая ранее сообщил, что Евгений Серебряков прибыл в Бодрум из Москвы в 09:40 по местному времени. В 10:30 турецкому Интерполу поступила информация о разыскиваемом, однако для его задержания потребовалось время, так как он не фигурирует в международной базе данных разыскиваемых лиц Интерпола. После получения данных от российских коллег Серебряков в результате операции турецких спецслужб был задержан.