В Пензенской области ввели режим беспилотной опасности

В регионе ограничена работа мобильного интернета

ПЕНЗА, 6 июля. /ТАСС/. Работа мобильного интернета временно ограничена в Пензенской области после введения режима беспилотной опасности. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор региона Олег Мельниченко.

"На территории Пензенской области введен режим "Беспилотная опасность". В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета", - сообщил Мельниченко.

Ранее режим "Беспилотная опасность" вводился в Пензенской области вечером 4 июля, его сняли утром 5 июля.