В Хабаровске завели дело по факту гибели девочки на Амуре

ЧП произошло во время купания

ХАБАРОВСК, 6 июля. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту гибели девочки во время купания в Амуре в Хабаровске, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю.

"Следственным отделом по Индустриальному району города Хабаровска СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО по факту гибели подростка во время купания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По версии следствия, 5 июля 2025 в дневное время в районе улицы Богачева-Сурикова в городе Хабаровске во время купания в акватории Амура погибла 12-летняя девочка", - говорится в сообщении.

Следователи осмотрели место происшествия, допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы.