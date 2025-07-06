В Нижегородской области мост обрушился вместе с машиной пожарных-добровольцев

В главном управлении МЧС по региону сообщили, что жертв и пострадавших нет

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июля. /ТАСС/. Деревянный мост обрушился в Нижегородской области при проезде по нему автомобиля добровольной пожарной команды. Жертв и пострадавших нет. Об этом сообщает главное управление МЧС по региону в Telegram-канале.

"Подразделение добровольной пожарной команды поселка Сормовский Пролетарий следовало на вызов в поселок Осинки, откуда поступил сигнал об угрозе возгорания из-за лежащего на земле и искрящегося электрического провода. При переезде деревянного моста его конструкции не выдержали, и произошло опрокидывание автомобиля", - говорится в сообщении.

По данным спасателей, погибших и пострадавших нет. Специалисты электросетей устранили обрыв на проводах. На месте происшествия находятся представители администрации.