В Саратовской области сбили трех пешеходов

Погибла девочка-подросток, сообщает следственное управление СК РФ по региону

САРАТОВ, 6 июля. /ТАСС/. Легковой автомобиль сбил трех пешеходов в Саратовской области, в результате погибла девочка-подросток. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает в Telegram-канале следственное управление СК РФ по региону.

"По предварительным данным, 6 июля <…> водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения [за рулем] ВАЗ-2112, на пересечении улиц Краснознаменной и Мира в Энгельсе совершил наезд на троих пешеходов. От полученных травм несовершеннолетняя девушка скончалась на месте", - говорится в сообщении.

Следственное управление СК РФ по региону возбудило уголовное дело в отношении 30-летнего мужчины по п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии опьянения). Подозреваемый задержан. Следователи осматривают место происшествия.

Прокуратура Саратовской области в Telegram-канале уточнила, что водитель выехал на тротуар, где сбил несовершеннолетних. По информации надзорного ведомства, в медицинское учреждение доставлен юноша.