Экипаж покинул поврежденное при атаке у берегов Йемена судно

Торговое судно ранее атаковали стрелковым оружием и ручными гранатометами, сообщал Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании

ЛОНДОН, 6 июля. /ТАСС/. Экипаж покинул торговое судно, которое дало течь в результате атаки, совершенной у берегов Йемена. Об этом говорится в сообщении Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

"UKMTO получил подтверждение от офицера по вопросам безопасности, что вся команда покинула судно и ждет помощи", - отмечается в сообщении.

Ранее центр информировал об инциденте в 51 морской миле к юго-востоку от йеменского портового города Ходейда. По его информации, судно было атаковано с нескольких малых судов - с них был открыт огонь из стрелкового оружия и ручных гранатометов. Судно было повреждено, на борту начался пожар, возникла течь. UKMTO предупредил экипажи находящихся поблизости судов о необходимости соблюдать осторожность и докладывать о любой подозрительной деятельности в этом районе.

Название судна не приводится, однако, по информации агентства Reuters, речь идет о сухогрузе Magic Seas под либерийским флагом, которое принадлежит компании из Греции.

Агентство приводит заявление британской компании Ambrey, специализирующейся на морской безопасности, о том, что сухогруз был также атакован при помощи четырех морских беспилотников. "Два беспилотных надводных аппарата ударили в левый борт судна, повредив его груз", - отмечается в циркуляре Ambrey.

Никто пока не взял на себя ответственность за нападение, однако, по информации британской компании, "судно соответствует установленному профилю целей хуситов".

Об атаках хуситов

После обострения конфликта в секторе Газа осенью 2023 года йеменское движение мятежников-хуситов "Ансар Аллах" предупредило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится.

За это время было осуществлено около ста атак, два судна были потоплены, одно захвачено, погибли не менее четырех моряков, уточняет Reuters.