Что известно о взрыве гранаты в баре в Рязани

Взрыв произошел в лаунж-баре в историческом центре Рязани, сообщили ТАСС в оперативных службах.
Один человек погиб, четверо пострадали в результате взрыва боевой гранаты, сообщили в пресс-службе правительства региона.
ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства ЧП
- Взрыв произошел, предварительно, в лаунж-баре на Соборной улице в Рязани, сообщили в пресс-службе правительства региона.
- Взрыв был около 18 часов мск.
- В результате взрыва один человек погиб.
- Еще четыре человека пострадали, они госпитализированы в состоянии средней тяжести.
- По предварительным данным, взрыв произошел из-за неосторожного обращения с боевой гранатой, которую приняли за муляж.
- Возгорания в здании нет.
Реакция властей
- На месте происшествия работают оперативные службы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
- В настоящее время с одним из пострадавших работают сотрудники полиции.
- Следователи следственного управления СК России по Рязанской области устанавливают обстоятельства происшествия. Проверку также организовала прокуратура региона.