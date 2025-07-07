Что известно о взрыве гранаты в баре в Рязани

Взрыв произошел в лаунж-баре в историческом центре Рязани, сообщили ТАСС в оперативных службах.

Один человек погиб, четверо пострадали в результате взрыва боевой гранаты, сообщили в пресс-службе правительства региона.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ЧП

Взрыв произошел, предварительно, в лаунж-баре на Соборной улице в Рязани, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Взрыв был около 18 часов мск.

В результате взрыва один человек погиб.

Еще четыре человека пострадали, они госпитализированы в состоянии средней тяжести.

По предварительным данным, взрыв произошел из-за неосторожного обращения с боевой гранатой, которую приняли за муляж.

Возгорания в здании нет.

Реакция властей