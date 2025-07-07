7 июля, 19:20,
обновлено 7 июля, 20:18
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Что известно о взрыве гранаты в баре в Рязани

Александр Рюмин/ ТАСС
© Александр Рюмин/ ТАСС

Взрыв произошел в лаунж-баре в историческом центре Рязани, сообщили ТАСС в оперативных службах.

Один человек погиб, четверо пострадали в результате взрыва боевой гранаты, сообщили в пресс-службе правительства региона.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ЧП

  • Взрыв произошел, предварительно, в лаунж-баре на Соборной улице в Рязани, сообщили в пресс-службе правительства региона.
  • Взрыв был около 18 часов мск.
  • В результате взрыва один человек погиб.
  • Еще четыре человека пострадали, они госпитализированы в состоянии средней тяжести.
  • По предварительным данным, взрыв произошел из-за неосторожного обращения с боевой гранатой, которую приняли за муляж.
  • Возгорания в здании нет.

Реакция властей

  • На месте происшествия работают оперативные службы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
  • В настоящее время с одним из пострадавших работают сотрудники полиции.
  • Следователи следственного управления СК России по Рязанской области устанавливают обстоятельства происшествия. Проверку также организовала прокуратура региона.
 
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