В Екатеринбурге загорелся склад

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Пожар произошел на складе в Екатеринбурге. Площадь возгорания составляет 3,5 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
"В Екатеринбурге сотрудники МЧС России тушат склад. На улице Монтажников горит четырехэтажное здание", - говорится в сообщении.
Сначала площадь возгорания составяла 2,5 тыс. кв. м. Позже она увеличилась до 3,5 тыс. кв. м.
Отмечается, что частично обрушилась кровля здания.
К тушению привлекли более 70 пожарных и 30 единиц техники, в том числе подъемные механизмы.
В новость внесены изменения (19:51 мск) - добавлена информация об увеличении площади пожара.