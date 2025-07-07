В Екатеринбурге загорелся склад

В пресс-службе МЧС России сообщили, что площадь пожара составляет 3,5 тыс. кв. м

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Пожар произошел на складе в Екатеринбурге. Площадь возгорания составляет 3,5 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В Екатеринбурге сотрудники МЧС России тушат склад. На улице Монтажников горит четырехэтажное здание", - говорится в сообщении.

Сначала площадь возгорания составяла 2,5 тыс. кв. м. Позже она увеличилась до 3,5 тыс. кв. м.

Отмечается, что частично обрушилась кровля здания.

К тушению привлекли более 70 пожарных и 30 единиц техники, в том числе подъемные механизмы.

В новость внесены изменения (19:51 мск) - добавлена информация об увеличении площади пожара.