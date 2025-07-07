ЛНР на "Иннопроме" представляют восемь предприятий

Министр промышленности и торговли республики Владислав Варшавский сообщил, что речь идет о предприятиях машиностроения, металлообработки и металлургического сектора

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Восемь действующих в Луганской Народной Республике предприятий представляют регион на открывшейся в Екатеринбурге международной промышленной выставке "Иннопром-2025", сообщил ТАСС в кулуарах выставки министр промышленности и торговли республики Владислав Варшавский.

"На выставке ["Иннопром"] присутствуют восемь наших предприятий, продукция которых представлена на стенде. Четыре предприятия выставляются активно, остальные ходят по выставке и взаимодействуют с официальными покупателями и кооперационными партнерами. Это предприятия и машиностроения, и металлообработки, и предприятия металлургического сектора. То есть все ведущие предприятия, которые являются флагманами в нашей промышленности", - сказал он.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что регион в третий раз участвует в открывшейся в Екатеринбурге 15-й международной промышленной выставке "Иннопром", однако в этот раз республика впервые представлена на собственном стенде. Делегацию республики на "Иннопроме" возглавил глава регионального правительства - Егор Ковальчук. В планах у региона - деловые встречи с руководителями крупных предприятий РФ, федеральных ведомств и регионов страны, а также участие в панельной сессии "Межрегиональные промышленные кластеры - эффективный инструмент интеграции новых регионов России".

Выставка "Иннопром-2025" проходит в Екатеринбурге 7-10 июля, ее тема - "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв". Страной-партнером выставки выступает Саудовская Аравия, представители российского бизнеса проведут встречи с торгпредами РФ в 37 зарубежных странах на бирже контактов. ТАСС - генеральный информационный партнер.