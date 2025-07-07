СК будет расследовать факт обстрела жилого квартала в Запорожской области

Из-за происшествия погиб человек, еще шестеро пострадали

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Следственный комитет будет расследовать факт обстрела украинскими боевиками жилого квартала в Запорожской области, в результате которого человек погиб и шесть получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Следователи СК России будут расследовать факт обстрела со стороны ВФУ жилого квартала в Запорожской области, вследствие которого погиб мирный житель, еще несколько человек пострадали", - говорится в сообщении.

В Запорожской области в результате прицельного удара ВСУ по жилому кварталу Васильевки погиб 19-летний юноша, который находился во дворе дома. Еще шесть человек получили ранения, они доставлены в городскую больницу.

Как отметили в ведомстве, СК установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных будет дана уголовно-правовая оценка.