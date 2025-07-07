В США при нападении на здание пограничного патруля пострадали три человека

Сотрудники пограничного патруля и местная полиция нейтрализовали стрелявшего, сообщило американское министерство внутренней безопасности

НЬЮ-ЙОРК, 7 июля. /ТАСС/. Три человека получили ранения в ходе вооруженного нападения на здание пограничного патруля США в городе Мак-Аллен, штат Техас. Об этом сообщило американское министерство внутренней безопасности.

"Сегодня утром неизвестный открыл огонь у входа в пристройку отделения пограничного патруля США в Мак-Аллене, штат Техас. Сотрудники пограничного патруля и местная полиция нейтрализовали стрелявшего. Двое полицейских и сотрудник пограничного патруля получили ранения", - говорится в заявлении министерства в соцсети X.

В министерстве добавили, что все трое пострадавших были доставлены в больницу. В настоящий момент ФБР проводит расследование случившегося.

Президент США Дональд Трамп неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики. Сразу же после инаугурации он подписал указ о введении на границе США с Мексикой режима чрезвычайной ситуации. Хозяин Белого дома заявлял, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов.