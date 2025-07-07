В Саратовской области в ДТП с участием фуры и легковушек погиб человек

Еще один человек пострадал

САРАТОВ, 7 июля. /ТАСС/. Один человек погиб и один пострадал в столкновении фуры и двух легковых автомобилей в Саратовской области. Об этом сообщил сообщил начальник управления региональной безопасности правительства региона Юрий Юрин.

"В 20:40 в службу "112" поступило сообщение о том, что в Татищевском районе вблизи села Большая Федоровка произошло столкновение фуры и двух легковых автомобилей. В результате ДТП из легкового автомобиля один человек погиб. Из фуры госпитализирован мужчина", - говорится в сообщении.

Сейчас в районе ДТП затруднено движение.

На месте работают спасатели областной службы спасения, медики скорой помощи, сотрудники ДПС и пожарной охраны.