Пропавшими без вести после атаки хуситов на судно у Йемена числятся два человека

Еще двое пострадали

ЛОНДОН, 7 июля. /ТАСС/. Два человека пострадали, еще двое числятся пропавшими без вести после атаки торгового судна йеменскими хуситами из мятежного движения "Ансар Аллах". Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на британскую компанию Ambrey, которая специализируется на морской безопасности.

Отмечается, что в результате инцидента, произошедшего в 49 морских милях к юго-западу от порта Ходейда в Йемене на Красном море, были повреждены двигатели судна, после чего оно начало дрейфовать.

Ранее представитель сформированных хуситами вооруженных сил Яхья Сариа заявил, что сухогруз Magic Seas, атакованный движением "Ансар Аллах", затонул в Красном море. По данным Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании, нападавшие подошли к сухогрузу на моторных лодках. Они атаковали Magic Seas при помощи стрелкового оружия, гранатометов, беспилотных надводных аппаратов. Судно под флагом Либерии, оператором которого является греческая компания, перевозило черный металл и удобрения из Китая в Турцию.