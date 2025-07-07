В Дагестане у жителей пяти населенных пунктов выявили случаи отравления

В очаге работают специалисты Роспотребнадзора, проводится отбор проб воды и биоматериала от пострадавших

МАХАЧКАЛА, 8 июля. /ТАСС/. Множественные случаи кишечной инфекции выявили у жителей пяти населенных пунктов Дагестана. Начато эпидемиологическое расследование, сообщается в Telegram-канале республиканского управления Роспотребнадзора.

"7 июля 2025 [года] в ночное время в управление поступила информация о множественных случаях кишечной инфекции среди жителей населенных пунктов Магарамкент, Куйсун, Гиляр, Гапцах и Верхний Тагиркент. В настоящее время в очаге работают специалисты Роспотребнадзора, проводится отбор проб воды и биоматериала от пострадавших", - говорится в сообщении.

Отмечается, что управлением проводится эпидемиологическое расследование в Магарамкентском районе. "Согласно предварительным данным, случаи заболевания связаны с водным путем передачи инфекции", - пояснили в управлении.

Комплекс противоэпидемических мероприятий призван локализовать очаг в пределах инкубационного периода. Ранее проверку по факту массового отравления начала прокуратура региона.