В Хабаровском крае потушили лесной пожар

Площадь пожара составила 472 га, он находился примерно в 100 км от метеостанции Джана

ХАБАРОВСК, 8 июля. /ТАСС/. Лесной пожар в Аяно-Майском районе на севере Хабаровского края перестали фиксировать после дождей, сообщили ТАСС в министерстве лесного хозяйства и лесопереработки региона. Других возгораний в регионе нет.

"Единственное фиксировавшееся возгорание, возникшее в результате гроз в Аяно-Майском районе, ликвидировано после дождей", - сообщили в министерстве. Сильные дожди в регион принес западный циклон, накануне он сместился на северные территории.

Площадь пожара составила 472 га, он находился примерно в 100 км от метеостанции Джана. Угрозы он не представлял. Очаг не тушили, ситуацию мониторили.

Всего с начала пожароопасного сезона в крае произошло 113 пожаров на общей площади свыше 64 тыс. га. На территориях Охотского округа, Аяно-Майского, Верхнебуреинского, Николаевского, имени Полины Осипенко, Тугуро-Чумиканского, Ульчского районов Хабаровского края действует особый противопожарный режим.