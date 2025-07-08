В Бурятии площадь лесных пожаров за неделю сократилась в восемь раз

На тушении работают 633 человека, в том числе специалисты из Тюменской, Кировской, Вологодской, Архангельской, Иркутской областей, Хабаровского и Пермского краев

УЛАН-УДЭ, 8 июля. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Бурятии за первую неделю июля сократилась в восемь раз - с 81,7 тыс. га до 9,9 тыс. га. Об этом сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).

"По оперативным данным, утром 8 июля действует 23 лесных пожара в Баргузинском, Баунтовском эвенкийском, Еравнинском, Закаменском, Кижингинском, Кяхтинском и Прибайкальском районах - на общей площади 9 855 га", - сообщили в ведомстве.

За прошедшие сутки в республике обнаружено семь возгораний. Один пожар в Прибайкальском районе возник из-за обрыва ЛЭП, остальные шесть - вследствие удара молнии. Угрозы населенным пунктам нет.

На тушении работают 633 человека, в том числе специалисты из Тюменской, Кировской, Вологодской, Архангельской, Иркутской областей, Хабаровского и Пермского краев. Задействована 91 единица техники.

На территории лесного фонда Бурятии действует режим ЧС.