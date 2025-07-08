Отравления в Дагестане могли произойти из-за воды из источника "Джепельский"

Специалистами Роспотребнадзора проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия, сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства

МАХАЧКАЛА, 8 июля. /ТАСС/. Причиной массового отравления людей в Дагестане, предварительно, стало употребление питьевой воды, поступающей из водоисточника "Джепельский". Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

"По факту регистрации случаев кишечной инфекции среди жителей 4 населенных пунктов Магарамкентского района Управлением Роспотребнадзора по Республике Дагестан незамедлительно начато эпидемиологическое расследование. Случаи заболевания выявлены среди детей от 3 до 14 лет, преимущественно регистрируются легкие формы, квалифицированная помощь оказывается в полном объеме. По предварительным данным, заболевания связаны с употреблением питьевой воды, поступающей из водоисточника "Джепельский", расположенного на расстоянии 14 км от Магарамкента в сторону села Ахты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что жителям сел, где зарегистрированы случаи заболевания, рекомендуется строго соблюдать меры предосторожности, использовать для питья и приготовления пищи только бутилированную или кипяченую воду.

"Специалистами Роспотребнадзора проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия. Проводится обследование пострадавших, отобраны пробы воды из водоисточника и разводящей сети, подготовлено постановление о запрете использования некипяченой воды в питьевых целях, проводится обследование водовода и водоисточника на предмет наличия утечек и аварийных ситуаций. Кроме того, проводятся активные подворовые обходы с целью выявления всех пострадавших",- добавили в региональном Роспотребнадзоре.