СК проводит проверку после пропажи трех туристов на Камчатке

В ведомстве сообщили, что туристы передвигались на самодельном катамаране

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 июля. /ТАСС/. Доследственная проверка начата по факту исчезновения трех туристов на Камчатке, сообщает Telegram-канал Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

"По предварительным данным, 4 июля 2025 года двое мужчин и женщина с туристической целью поплыли на катамаране из п. Усть-Камчатска Камчатского края в неустановленном направлении и до настоящего времени информация о их местонахождении отсутствует. Следователями <…> проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшие смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении.

Кроме того, проверку проводит и Дальневосточная транспортная прокуратура. В ведомстве сообщили, что туристы передвигались на самодельном катамаране.

Как рассказал ТАСС организатор туров на Камчатке Антон Хомчановский, среди пропавших - опытный путешественник Сергей Лекай из Москвы, ранее пересекавший на катамаране Берингов пролив.

По словам Хомчановского, 51-летний Лекай и двое его друзей из Петербурга и Подмосковья прибыли на Камчатку 14 июня и остановились у него на несколько дней. Туристы планировали направиться на Корякское нагорье.

Ранее в администрации Усть-Камчатского округа ТАСС сообщили, что в последний раз путешественников видели в районе острова Собачий 4 июля.