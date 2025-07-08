Экс-глава Бессоновского района частично признал вину по делу о мошенничестве

Уголовное дело для рассмотрения направили в Бессоновский районный суд Пензенской области

ПЕНЗА, 8 июля. /ТАСС/. Экс-министр образования Пензенской области, бывший глава Бессоновского района региона Александр Воронков частично признал вину по делу о мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями на посту главы муниципалитета. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Обвиняемый вину в совершении преступлений признал частично. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Бессоновский районный суд Пензенской области", - отмечается в сообщении.

По версии следствия, обвиняемый с апреля по сентябрь 2024 года подписал постановления об утверждении схем расположения четырех земельных участков. Вид разрешенного использования участков был изменен с индивидуального жилищного строительства на ведение огородничества, что позволило снизить их кадастровую стоимость. Кроме того, участки были разделены на более мелкие. В связи с этим появлялась возможность приобрести право собственности на них без проведения торгов.

"Земельные участки общей площадью более 4 тыс. кв. м были переданы в аренду знакомому обвиняемого. Они были выкуплены мужчиной за 658 тыс. рублей при их рыночной стоимости более 2,3 млн рублей. В дальнейшем планировалась передача их в собственность фигуранту уголовного дела", - сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону.

Оформить участки в собственность Воронков не успел, так как в сентябре 2024 года был задержан сотрудниками правоохранительных органов и впоследствии уволен с занимаемой должности. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения) и ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). На земельные участки суд наложил арест. Следствие считает, что в результате действий обвиняемого бюджету района был причинен ущерб в размере более 1,6 млн рублей.

Воронков возглавлял администрацию Бессоновского района Пензенской области с марта 2022 года. В 2015-2021 годах был министром образования региона.