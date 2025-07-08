В Армении задержали сторонников Карапетяна "за принуждение к участию в собраниях"

В пресс-службе Следкома Еревана заявили, что группа сторонников Самвела Карапетяна принудила ителей разных населенных пунктов принять участие в собрании, организованном в поддержку бизнесмена

ЕРЕВАН, 8 июля. /ТАСС/. Следственный комитет Армении сообщил о задержании трех сторонников российского бизнесмена Самвела Карапетяна в рамках уголовного дела о принуждении к участию в акции в поддержку ранее арестованного в Ереване предпринимателя.

В пресс-службе Следкома Армении заявили, что в результате масштабных следственных мероприятий были получены фактические данные о том, что группа сторонников Карапетяна принудила ряд жителей разных населенных пунктов Армении принять участие в собрании, организованном в поддержку бизнесмена в Ереване 4 июля 2025 года. В ведомстве добавили, что 8 июля на основании судебных решений примерно по 20 адресам были проведены одновременные обыски, в результате которых были обнаружены и изъяты различные предметы, имеющие значение для предварительного расследования, в том числе именные списки с отметками о суммах, деньги.

"На основании полученных фактов принято решение о возбуждении публичного уголовного преследования в отношении трех лиц по ч. 2 ст. 236 УК Армении (воспрепятствование проведению митинга или участию в нем, а равно пособничество в корыстных целях участию в митинге или отказу от участия в митинге - наказывается штрафом в размере от 10 до 30 минимальных размеров оплаты труда, либо общественными работами на срок от 100 до 200 часов, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет, либо ограничением свободы на срок от 1 года до 3 лет, либо арестом на срок от 1 месяца до 2 месяцев, либо лишением свободы на срок до 3 лет) и ч. 2 ст. 46-236 УК Армении (воспрепятствование проведению митинга или участию в нем, а равно пособничество в корыстных целях участию в митинге или отказу от участия в митинге)",- говорится в сообщении Следкома Армении.

Обыски и задержания в Армении

Ранее адвокат Тигран Айрапетян рассказал журналистам о задержании трех сотрудников ЗАО "Электрические сети Армении", в том числе и главного инженера Мусалерского филиала компании Ара Авагяна по подозрению в принуждении к участию в собраниях. Адвокат добавил, что обвинения были предъявлены в рамках уголовного дела, возбужденного на основании незаконного прослушивания разговоров обвиняемых со стороны представителей правоохранительных органов.

Ранее во вторник Следственный комитет Армении сообщил о проведении обысков одновременно по 51 адресу в рамках уголовного дела об отмывании денег и хищении в особо крупных размерах и уклонении от уплаты налогов. В ведомстве также отметили, что в рамках дела инициировано публичное уголовное преследование в отношении 11 лиц.

Ранее ТАСС сообщал, что силовики рано утром ворвались в головной офис ЗАО "Электрические сети Армении" арестованного российского бизнесмена Самвела Карапетяна. Там были проведены следственные мероприятия. Сотрудники правоохранительных органов также провели обыски в доме генерального директора компании Нарека Карапетяна, который является племянником Самвела Карапетяна.

18 июня сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Армении задержали президента и основателя группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна. Ему инкриминируются публичные призывы к захвату власти. Он был заключен под арест сроком на два месяца. Позднее по тому же обвинению были арестованы архиепископ Баграт Галстанян, которого в том числе подозревают в подготовке терактов и попытке захвата власти, и архиепископ Микаель Аджапахян, а также сторонники оппозиционного движения "Священная борьба".