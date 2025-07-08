Под Челябинском после ДТП с четырьмя машинами человек умер в больнице

Еще один ранен

ЧЕЛЯБИНСК, 8 июля. /ТАСС/. Один человек умер в больнице, еще один пострадал в результате аварии с участием четырех легковых автомобилей в Чебаркульском районе Челябинской области. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель автомобиля "ВАЗ 2110" 2005 года рождения не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с остановившимся впереди автомобилем "ВАЗ 21099", в результате чего была создана помеха встречному Audi A6. Водитель Audi выехала на правую обочину и наехала на дорожное ограждение и стоящий на парковке грузовой автомобиль Volvo.

"В результате ДТП два пассажира автомобиля "ВАЗ 21099" получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение. Позднее стало известно, что один из пассажиров, мужчина 1954 года рождения, скончался в больнице", - сказано в сообщении.