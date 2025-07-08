После обстрела ВСУ Шебекино пострадали женщина и ребенок

Пострадавшую доставят в городскую больницу №2 г. Белгорода

БЕЛГОРОД, 8 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины обстреляли город Шебекино Белгородской области. В результате ранены 14-летний ребенок и женщина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"Мальчика с резаной раной стопы доставляют в детскую областную клиническую больницу. Женщина самостоятельно обратилась на подстанцию скорой медицинской помощи. Предварительный диагноз - баротравма. Для обследования бригада СМП доставляет пострадавшую в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал он.

Гладков также отметил, что в результате прилетов снарядов повреждены остекление и фасад двухэтажного многоквартирного дома, частного дома и коммерческого объекта, перебита линия электропередачи, посечен осколками легковой автомобиль. "Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах", - добавил он.