В Забайкалье руководство колонии обвинили в хищении топлива и взяточничестве

Возбуждено уголовное дело

ЧИТА, 9 июля. /ТАСС/. Руководство исполнительной колонии №7 в Забайкальском крае обвинили в хищении дизельного топлива и передаче его сотруднику администрации Оловяннинского района в качестве взятки. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе УФСБ по Забайкальскому краю.

"Установлено, что в период с 2022 по 2025 год начальник колонии и его заместители осуществили хищение и передачу дизельного топлива, состоявшего на балансе исправительного учреждения, в качестве взятки руководителю отдела администрации муниципального района за сокрытие грубых нарушений экологического законодательства со стороны ИК-7. По предварительным данным, ущерб от действий указанных лиц может составить не менее 1 млн рублей", - говорится в сообщении.

Преступление выявили совместно сотрудники УФСБ и отдела собственной безопасности УФСИН по Забайкальскому краю. Сейчас продолжается проведение следственных действий, устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений и иные факты преступных действий фигурантов.

В пресс-службе СУ СК РФ по Забайкальскому краю уточнили, что на данный момент в отношении начальника отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Оловяннинского района предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в виде иного имущества, совершенное в крупном размере). Заместитель начальника исправительной колонии обвиняется по п. "а, б" ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

Фигуранты были задержаны, в их рабочих кабинетах и по местам жительства проведены обыски. Для сотрудника администрации района избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Замначальника колонии находится под подпиской о невыезде.