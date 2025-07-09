В Екатеринбурге потушили пожар на складе

Площадь возгорания составила 3,5 тыс. кв. м

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Пожар на складе площадью 3,5 тыс. кв. м в Екатеринбурге, произошедший в понедельник вечером, полностью потушен. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

"Пожар на улице Монтажников в Екатеринбурге полностью потушен. Огнеборцы завершили проливку и разборку сгоревших конструкций. Причину возгорания предстоит установить пожарным дознавателям", - сказано в сообщении.

Пожар случился в четырехэтажном здании. Частично обрушилась кровля. К тушению привлекались более 70 пожарных и 30 единиц техники, в том числе подъемные механизмы. Компания на своем сайте сообщила ранее, что не исключает вариант поджога.