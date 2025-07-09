В Гватемале из-за серии землетрясений погибли два человека

Пострадали более 300

МЕХИКО, 9 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 2 человека погибли в результате серии землетрясений, произошедших во вторник в Гватемале, пострадали более 300. Об этом сообщает Национальный координационный комитет по предотвращению стихийных бедствий Гватемалы.

Согласно данным, размещенным в Х, жертвами подземных толчков предварительно стали 2 человека, 324 получили ранения, 3 были госпитализированы. Серьезные повреждения зафиксированы в 43 зданиях.

Во вторник в Гватемале произошла серия землетрясений магнитудой до 5,6. Эпицентр толчков располагался на юго-западе республики.