На Камчатке начали проверку из-за видео с гидом, преследующим на машине медведя

Судя по пейзажам, видео сняли рядом с Начикинским озером, сообщили в Минлесохоты края

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 июля. /ТАСС/. Камчатский Госохотнадзор начал проверку после появления в соцсетях ролика, на котором гид преследовал на машине напуганного медведя. Судя по пейзажам, видео было снято рядом с Начикинским озером, сообщили ТАСС в Минлесохоты края.

9 июля в камчатских пабликах появилось видео, на котором гид гнал перед машиной по полю испуганного медведя.

"На развлечение туристам местный гид гнал перед машиной вблизи Начикинского озера испуганного хищника. Начато административное производство, представителей туроператора вызовут для дачи объяснений произошедшему", - рассказали в профильном министерстве.