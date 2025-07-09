Под Волгоградом на трассе из-за ДТП с грузовиком ввели реверсивное движение

Речь идет об автодороге Р-22 "Каспий"

ВОЛГОГРАД, 9 июля. /ТАСС/. Столкновение иномарки с грузовиком с полуприцепом привело к гибели двоих человек на федеральной автотрассе Р-22 "Каспий" в Иловлинском районе Волгоградской области. На дороге введено реверсивное движение, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"По предварительной информации, в 08:50 мск на 860-м км автодороги Р-22 "Каспий" произошло столкновение автомобилей Hyundai Solaris и грузовика Volvo с полуприцепом. В результате ДТП водитель Hyundai и его пассажирка скончались до прибытия скорой помощи. На участке дороги осуществляется реверсивное движение", - говорится в сообщении.