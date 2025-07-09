В восьми регионах Украины объявляли воздушную тревогу

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлялась в восьми регионах Украины. Об этом свидетельствовали данные официального ресурса для оповещения населения.
Сирены перестали звучать в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях.
Украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе и в подконтрольном Киеву городе Херсоне. В подконтрольных Киеву районах Херсонской области тревога также отменена.
Ранее сообщалось, что сирены в этих регионах были включены повторно спустя 30 минут после отмены предыдущей тревоги.
В новость внесены изменения (11:45 мск) - добавлена информация об отмене воздушной тревоги.