В восьми регионах Украины объявляли воздушную тревогу

Речь идет о Кировоградской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Черкасской областях

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлялась в восьми регионах Украины. Об этом свидетельствовали данные официального ресурса для оповещения населения.

Сирены перестали звучать в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях.

Украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе и в подконтрольном Киеву городе Херсоне. В подконтрольных Киеву районах Херсонской области тревога также отменена.

Ранее сообщалось, что сирены в этих регионах были включены повторно спустя 30 минут после отмены предыдущей тревоги.

В новость внесены изменения (11:45 мск) - добавлена информация об отмене воздушной тревоги.