Следователи предъявили обвинение организатору трейл-забега в Хибинах

Его обвинили в нарушении требований безопасности на спортивном мероприятии, что привело к гибели двух человек

МУРМАНСК, 9 июля. /ТАСС/. Сотрудники Следственного комитета предъявили обвинение организатору трейл-забега "Хибины" в Мурманской области, где погибли двое участников и одна из участниц пострадала от переохлаждения. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.

"Генеральному директору коммерческой организации, организовавшей спортивное мероприятие в Кировске, предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.

По версии следствия, на организатора была возложена обязанность по обеспечению мер безопасности для участников массового спортивного мероприятия - трейлового забега с элементами горного бега в Кировске, в ходе которого погибли два человека.