У ЖК "Садовые кварталы" задержали двоих человек после драки из-за смены УК

В пресс-службе столичного ГУ МВД России сообщили, что информации о пострадавших в ходе инцидента не поступало

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции доставили в территориальный отдел двух человек после конфликта на территории ЖК на улице Усачева в Москве, произошедшего из-за смены управляющей компании. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Двое граждан доставлены в территориальный отдел полиции для разбирательства. Решается вопрос о привлечении к административной ответственности по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство)", - сказал собеседник агентства.

В главке МВД пояснили, что в среду в полицию поступило сообщение о нарушении общественного порядка на территории ЖК, расположенного на улице Усачева. Сотрудники полиции, прибыв на место, установили, что между гражданами произошел конфликт из-за смены управляющей компании. "Данных о пострадавших в результате инцидента не поступало. По факту произошедшего проводится проверка", - добавили в главке.

В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что инцидент произошел у ЖК "Садовые кварталы". Конфликт между жильцами и работниками УК перерос в драку.