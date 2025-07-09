В Иркутской области на участке дома обнаружили тело девушки

В пресс-службе ГУ МВД России по региону сообщили, что подозреваемого в убийстве задержали в Курской области

ИРКУТСК, 9 июля. /ТАСС/. Тело 20-летней девушки обнаружено на участке дома в поселке Большой Луг Шелеховского района Иркутской области. Возбуждено уголовное дело, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"На участке дома, расположенного в поселке Большой Луг Шелеховского района, обнаружено тело 20-летней девушки с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что следователи проводят необходимые следственные действия, назначена судебно-медицинская экспертиза, допрошены свидетели. Уточняется, что возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, подозреваемого в убийстве задержали в Курской области. Полицейские получили ориентировку с фото подозреваемого, также информацию о том, что мужчина может скрываться в этом регионе.

"Ночью в Рыльском районе на одном из стационарных постов полиции, организованном в рамках действия правового режима КТО (контртеррористической операции), был остановлен автомобиль такси, в котором находился молодой человек. Сотрудники узнали в нем разыскиваемого", - говорится в сообщении.