Полиция Кубани проводит проверку ДТП, при котором водитель автобуса переехал пенсионерку

Женщину госпитализировали с различным травмами

КРАСНОДАР, 9 июля. /ТАСС/. Полиция проводит проверку по факту ДТП в Краснодаре, в результате которого водитель автобуса переехал пенсионерку. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Водитель автобуса высадил пассажиров в неположенном месте на ул. Дзержинского и, продолжив движение, допустил наезд на одну из своих пассажиров, которая оказалась на проезжей части. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия. Проводится проверка", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, 78-летняя жительница Краснодара была госпитализирована с различным травмами.