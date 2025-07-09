В Ростовской области тушат еще одно возгорание растительности

Площадь распространения огня составила 3 тыс. кв. м, сообщили в ГУ МЧС по региону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июля. /ТАСС/. Сухая растительность загорелась на площади 3 тыс. кв. м в еще одном районе Ростовской области - Аксайском. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

"Аксайский район, станица Старочеркасская, в 13:10 поступило сообщение о возгорании сухой растительности на площади 3 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

Позже в ГУ МЧС сообщили о локализации пожара.

Ранее сообщалось о возгорании сухой растительности в Азовском районе Ростовской области, пожар локализован на площади 5,5 тыс. кв. м.

Кроме того, в ЕДДС сообщали, что в период до 17:00 мск 9 июля, а также во второй половине дня с 10 по 13 июля на территории Ростовской области ожидается жара до 42 градусов.

В новость внесены изменения (16:33 мск) - добавлена информация о локализации возгорания.