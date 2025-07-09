В белгородском хуторе после детонации боеприпаса погиб человек

Еще двое пострадали, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

БЕЛГОРОД, 9 июля. /ТАСС/. Один мирный житель погиб и еще два человека, в том числе 17-летний подросток, получили ранения в результате детонации взрывного устройства в хуторе Колотиловском Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В хуторе Колотиловский во время уборки сена произошла детонация взрывного устройства. Один человек погиб, двое получили ранения", - написал он.

По информации главы региона мужчина, получивший тяжелые травмы, умер по пути в больницу. 17-летнего парня и другого мужчину доставили в Краснояружскую ЦРБ. По предварительной информации, у подростка - тупая травма живота. "Для обследования бригада скорой помощи доставляет его в Ракитянскую ЦРБ. Мужчине с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги оказана необходимая помощь, лечение он продолжит амбулаторно", - добавил Гладков.

По словам губернатора от детонации боеприпаса повреждена одна единица сельхозтехники.