Пострадавший при атаке ВСУ на курский пляж мальчик умер

У ребенка было более 30% ожогов тела, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн

КУРСК, 9 июля. /ТАСС/. Пятилетний мальчик, который пострадал в результате атаки ВСУ на городской пляж Курска, умер.

Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Хинштейн написал в Telegram-канале, что ребенок умер во время транспортировки в столицу, несмотря на усилия врачей. У мальчика было более 30% ожогов тела, что является критическим для ребенка.

Хинштейн выразил соболезнования семье ребенка. Власти окажут родным всю необходимую помощь и поддержку. "Те, кто убивает детей, не имеют права называться людьми. Это не просто варварство: это преступление против самой человеческой сути! Верю, что это зло не останется безнаказанным!" - добавил врио губернатора.

Вечером 8 июля ВСУ, используя беспилотный летательный аппарат самолетного типа, целенаправленно атаковали городской пляж в Курске. В результате четыре человека погибли, шестеро получили ранения.