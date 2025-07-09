В Чувашии в ДТП пострадали пять человек

Машины столкнулись на дороге А-151 возле села Шихазаны

ЧЕБОКСАРЫ, 9 июля. /ТАСС/. Две иномарки столкнулись на трассе в Чувашии, в результате ДТП пострадали пять человек. Об этом сообщила в своем Telegram-канале Госавтоинспекция региона.

"В Канашском округе произошло ДТП, в котором получили травмы пять человек", - говорится в сообщении.

Машины столкнулись на дороге А-151 возле села Шихазаны. По предварительным данным полиции, водитель автомобиля Toyota Corolla не справился с управлением при выезде на обочину для обгона грузовика и вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с Hyundai Solaris. В Госавтоинспекции уточнили, что травмы получили оба водителя и три пассажирки. Пострадавших доставили в больницу.