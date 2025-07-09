Основательницу "Медузы" Галину Тимченко заочно арестовали на два месяца

Ее обвиняют по делу об организации деятельности нежелательной организации

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Черемушкинский районный суд Москвы заочно арестовал основательницу издания "Медуза" (признано в России иноагентом и нежелательной организацией) Галину Тимченко (признана в РФ иноагентом) по делу об организации деятельности нежелательной организации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

В пресс-службе суда сообщили, что Черемушкинский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу Галины Тимченко, обвиняемой в организации деятельности нежелательной иностранной организации. Мера пресечения назначена сроком на два месяца и вступит в силу с момента ее задержания или экстрадиции в Россию.

Следственный комитет РФ в мае возбудил уголовное дело в отношении Тимченко по статье об организации деятельности нежелательной на территории РФ организации. Она объявлена в розыск.

Как установили следователи, в сентябре 2024 года и в марте 2025 года Тимченко опубликовала в интернете видео "для формирования протестных настроений у граждан, а также для их вовлечения в деятельность организации, в отношении которой принято решение о признании ее нежелательной на территории России". Журналистка проживает за рубежом.

Галина Тимченко ранее была главным редактором новостного портала Lenta.ru, затем учредила интернет-издание "Медуза".