На переездах МЖД в I полугодии 2025 года произошло 16 ДТП

Согласно статистике, более 90% ДТП на переездах в границах МЖД происходит на малоинтенсивных участках

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Нарушения водителями правил дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов на Московской железной дороге (МЖД) в I полугодии 2025 года привели к 16 дорожно-транспортным происшествиям, что аналогично тому же периоду прошлого года. В них пострадали 6 человек - водители и пассажиры автомобильного транспорта, сообщается на сайте МЖД.

"За 6 месяцев 2025 года больше всего ДТП произошло в Московской области - восемь, что в два раза больше, чем в 2024 году. По два ДТП зарегистрировано в Москве (в 2024 году - два) и Орловской области (в 2024 году - одно), по одному ДТП - в Калужской, Брянской, Тульской и Смоленской областях. В Рязанской и Курской областях происшествий на переездах не регистрировалось", - говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно статистике, более 90% ДТП на переездах в границах МЖД происходит на малоинтенсивных участках. В таких условиях водители теряют бдительность, пересекают железнодорожные пути на запрещающие сигналы. В течение года железнодорожники совместно с сотрудниками ГИБДД регулярно посещают транспортные предприятия, проводят рейды, в ходе которых автомобилистам напоминают правила пересечения путей и предупреждают о последствиях нарушения ПДД на переездах.

Московская железная дорога призывает автомобилистов соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов. "Важно помнить, что мгновенно остановить поезд невозможно. Нарушая правила, водители подвергают опасности не только себя, но и жизни пассажиров поездов, работников локомотивных бригад", - заключается в публикации.