Воздушную тревогу отменили в одной области Украины

Сирены также начали звучать в четырех областях

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Воздушная тревога была отменена в Житомирской области Украины, в то же время она была введена в Волынской и Тернопольской областях. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Предупреждение об угрозе с воздуха продолжает действовать в Днепропетровской, Киевской, Полтавской, Ровненской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черниговской и Черкасской областях.

Спустя около 20 минут воздушную тревогу ввели в Ивано-Франковской и Львовской областях на западе Украины

В новость внесены изменения (22:57 мск) - добавлена информация о новых областях.