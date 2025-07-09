В ДНР локализовали один из природных пожаров на площади 80 га

В ликвидации участвовали 13 студентов-спасателей, сообщили в пресс-службе ВСКС

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Природный пожар в районе города Зугрэс в Донецкой Народной Республике (ДНР) локализован на 80 га, сообщили ТАСС в пресс-службе Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС).

"Добровольцы Донецкого РО ВСКС оперативно подключились к ликвидации ландшафтных пожаров в районе Зугрэса. Благодаря слаженным действиям удалось локализовать очаги возгорания. Общая площадь пожара составила 80 га", - сказали в пресс-службе.

В настоящее время ситуацию с пожаром удалось взять на контроль. В ликвидации участвовали 13 студентов-спасателей, которые тушили кромку возгорания ранцевыми огнетушителями, не давая огню перекинуться на степь.

По данным МЧС, 9 июля в ДНР зафиксировано более 100 природных пожаров. Из-за порывов ветра до 15 м/с и жары огонь быстро охватывает большие площади.