На Камчатке завели дело по факту гибели рабочего на руднике "Бараньевский"

Трагедия произошла 5 июня

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 июля. /ТАСС/. Следователи на Камчатке возбудили уголовное дело после гибели рабочего на руднике "Бараньевский" 5 июня, сообщается в Telegram-канале управления СК России по региону.

По версии следствия, 5 июня в ходе проведения работ на подземном руднике "Бараньевский" в Быстринском районе края из-за нарушения правил ведения работ на опасном производственном объекте произошел обвал горной массы, в результате чего 40-летний проходчик золоторудного предприятия погиб на месте происшествия.

"Следственными органами СКР по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего во время обвала горных пород на подземном руднике (ч. 2 ст. 217 УК РФ). В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщает ведомство.