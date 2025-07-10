В Пензенской области сбили беспилотник

Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко

ПЕНЗА, 10 июля. /ТАСС/. Силы ПВО сбили беспилотник на территории Пензенской области. Пострадавших и разрушений нет.

Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

"На территории Пензенской области силами ПВО сбит беспилотный летательный аппарат. Пострадавших и разрушений нет. На месте падения обломков работают службы экстренного реагирования", - написал он в своем Telegram-канале.

Мельниченко попросил жителей не публиковать в соцсетях фото и видео с места происшествия и доверять только проверенной информации.