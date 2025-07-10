В Киеве отменили воздушную тревогу

Сирены звучали около 20 минут

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Воздушная тревога, объявленная в Киеве во второй раз с начала суток, отменена. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Тревога длилась около 20 минут. Предыдущее предупреждение об опасности действовало в украинской столице более четырех часов, тогда поступали сообщения о серии мощных взрывов.

Сирены также отключили в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях. Тревога продолжает действовать в Сумской и Харьковской областях. Предупреждение об опасности распространили в Одесской области.