После обстрела Шебекина погиб человек

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что еще один пострадал

БЕЛГОРОД, 10 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины обстреляли город Шебекино Белгородской области, в результате прилета боеприпаса от полученных ранений женщина погибла на месте и еще один человек получил ранение. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Город Шебекино вновь под обстрелом со стороны ВСУ. Случилось самое страшное - погиб мирный житель. От полученных ранений женщина скончалась на месте. Выражаю самые искренние соболезнования всем родным и близким погибшей", - написал он.

По информации главы региона, пострадал мужчина, его в тяжелом состоянии с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями грудной клетки и брюшной полости бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.

В результате прилета боеприпаса разрушена пристройка частного дома. В другом доме пробита кровля, выбиты окна и перебита линия электропередачи. "Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется", - добавил Гладков.