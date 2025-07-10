На западе Подмосковья восстановили электроснабжение

К 08:00 мск завершены ремонтные работы на сетевом оборудовании напряжением 6-10 кВ в Дмитровском округе

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Специалисты ПАО "Россети Московский регион" восстановили электроснабжение на западе Подмосковья, нарушенное второй волной стихии с градом и ураганным ветром. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

"К пяти утра специалисты компании "Россети Московский регион" завершили аварийно-восстановительные работы на электрических сетях напряжением 6-10 кВ в муниципальном округе Истра, таким образом восстановив электроснабжение потребителей по основной сети на западе Подмосковья, нарушенное накануне второй волной мощной стихии с градом и ураганным ветром", - говорится в публикации.

Отмечается, что к 08:00 мск завершены ремонтные работы на сетевом оборудовании напряжением 6-10 кВ в Дмитровском округе. В ближайшее время планируется запитать потребителей по сетям 6-10 кВ в округах Солнечногорск и Сергиево-Посадский на севере Подмосковья, куда пришелся основной удар грозового циклона.

Аварийно-восстановительные работы выполнялись силами 123 бригад из 322 специалистов с привлечением 135 единиц спецтехники и 38 резервных источников питания. В ходе ликвидации последствий непогоды энергетики убрали с проводов линий электропередачи 254 упавших дерева, заменили 128 изоляторов и восстановили 15,8 км воздушных линий напряжением 6-10 кВ. Одновременно продолжается отработка индивидуальных заявок потребителей по сетям напряжением 0,4 кВ.

В компании отметили, что по решению первого заместителя генерального директора - главного инженера ПАО "Россети Московский регион" действует режим повышенной готовности для оперативного реагирования на любые изменения погодных условий. В филиале "Северные электрические сети" введен особый режим работы.